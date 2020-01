Le message de Tom Brady à son public

Le quart-arrière Tom Brady a en quelque sorte confirmé mercredi qu’il disputera la prochaine saison de la NFL.

Quelques jours après l’élimination des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Titans du Tennessee au premier tour, le célèbre numéro 12 a écrit un message à l’endroit de ses partisans sur son compte Instagram. Les dernières phrases du texte semblent sans équivoque.

«Dans la vie et le football, l’échec est inévitable. Vous ne gagnez pas tout le temps. Cependant, vous pouvez apprendre de vos défaites et revenir en force avec beaucoup d’enthousiasme, en vous ramenez sur la grande scène. Et c’est exactement là que vous me retrouverez. Parce que je sais que j’ai encore énormément à prouver», a-t-il émis.

«Je suis reconnaissant et touché par le soutien indéfectible que vous m’avez offert durant deux décennies. Le sentiment relié à la marche hebdomadaire du vestiaire au terrain est difficile à décrire. Je souhaite que chaque saison se termine par une victoire, mais ce n’est pas dans la nature du sport et de la vie. Je suis privilégié d’avoir connu une carrière que j’aime, des coéquipiers qui se battent à mes côtés, une organisation qui croit en moi et des partisans qui sont derrière nous pour chacun de nos pas», a-t-il aussi affirmé.

Six fois gagnant du Super Bowl, Brady célébrera son 43e anniversaire de naissance le 3 août. Toutefois, son retour dans l’uniforme des «Pats» n’est pas garanti. Il sera admissible à l’autonomie en mars. Le joueur-vedette a totalisé 4057 verges et 24 touchés par la passe en 2019.

Dans le revers de 20 à 13 des siens, samedi, Brady a été incapable de lancer une seule passe de touché et s’est contenté de 209 verges aériennes. Avec quelques secondes à jouer et un retard d’un point, il a vu Logan Ryan l’intercepter, bon pour un touché à ses dépens.