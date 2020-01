Les Capitales remodèlent leur alignement

Les Capitales de Québec ont été très actifs pendant les derniers jours, ayant libéré sept joueurs et embauché trois lanceurs lors des plus récentes semaines.

Dans un communiqué émis mercredi, l’organisation de la Vieille Capitale a annoncé le départ de l’artilleur Arik Sikula, qui a conservé une fiche de 6-8 et une moyenne de points mérités de 5,79 au cours de la dernière saison.

Les receveurs Corey Bass et Chris Shaw, les joueurs d'avant-champ Nick DeTringo et Stayler Hernandez et les lanceurs Austin Chrismon et Seth Davis ont aussi pris la porte de sortie.

La formation québécoise a accordé des ententes aux droitiers Marshall Shill, Joe Rivera et Brock Knoten en prévision de la prochaine campagne. Tous trois ayant évolué dans l’Association Pacifique de baseball indépendant à l’été 2019, ils devront gagner leur place pendant le camp d’entraînement pour amorcer le calendrier régulier dans l’enclos des releveurs.