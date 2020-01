Québec solidaire colle dans Jean-Talon

Les feux de circulation et lampadaires de la circonscription de Jean-Talon sont toujours tapissés d’affiches de Québec solidaire plus d’un mois après l’élection partielle. La Ville appelle le parti à s’activer pour retirer le tout.

Une rapide tournée des principales artères du comté de Jean-Talon a permis au Journal de voir que les traces de la présence de Québec solidaire à l’élection partielle du 2 décembre sont toujours présentes.

Sur le chemin Sainte-Foy, une vingtaine de poteaux portent toujours l’affiche du candidat défait, Olivier Bolduc. Et difficile de plaider le malheureux oubli d’une ou deux affiches puisque ce sont parfois trois ou quatre lampadaires successifs qui sont vêtus d’orange. Même chose sur le boulevard de l’Entente, devant le Cégep Garneau.

Maximum 15 jours

La loi électorale prévoit 15 jours après une élection pour que les partis politiques retirent l’affichage installé en campagne. Au-delà de cette période, les municipalités ont le loisir de faire le travail elles-mêmes, tout en refilant la facture aux contrevenants.

Pour l’instant, la Ville de Québec n’a pas l’intention d’appliquer la ligne dure, mais elle invite malgré tout les partis visés à retourner faire un tour dans Jean-Talon.

«Les autocollants doivent être retirés au même titre que les affiches traditionnelles», rappelle David O’Brien, porte-parole de la Ville. «On demande que ce soit fait dans les prochains jours.»

Signaler les affiches restantes

La Ville assure que les partis collaborent habituellement bien après chaque élection, mais qu’un rappel doit parfois être fait. «On comprend que la partielle était au début décembre et que le temps des Fêtes peut provoquer quelques oublis, mais on compte sur la bonne collaboration des partis. Si on constate que ce n’est pas fait, on réévaluera la situation», précise M. O’Brien.

Québec solidaire n’était pas en mesure mardi de dire si des moments précis pour le ramassage des affiches restantes étaient à l’agenda actuellement.

«On fait toujours le maximum pour ramasser le plus possible les différents affichages et les gens peuvent écrire à jean-talon@quebecsolidaire.net pour que des militants aillent ramasser ce qui peut nous avoir échappé», indique Simone Lirette, attachée de presse du caucus.