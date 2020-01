BUSSIÈRES, Richard



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 3 janvier 2020, à l'âge de 58 ans et 7 mois, est décédé Richard Bussières, conjoint de madame Valérie Buisson, fils de madame Louisette Couture et de feu monsieur Ernest Bussières. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 12 janvier 2020, de 12 h à 15 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; ses enfants Maude Giroux Bussières (Patrick Dubé-Bourgault), sa mère Johanne Giroux et Julya Bussières; sa mère Louisette Bussières et son conjoint Jean-Claude Lefebvre; ses petits-enfants: Charlie et Alice; son frère et sa sœur: Denise (Raynald Labadie) et Ernest; ses beaux-parents: Robert et Marie-Jo Buisson; ses beaux-frères et sa belle-sœur: Emmanuel (Laure Syty), Louis et Anne (Alain Clain); ses neveux et nièces: Bianca Bernard (Christian Vermette), Maxime Labadie (Christina Langlois), Olivier Labadie (Karolane Carrière), Kathryne Bussières, Jérémie et Gaëtan Clain, Maëva et Noé Buisson-Syty; ses petits neveux et nièces: Évy, Viktor, Elly, Roxanne, Justine et Laurence; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel soignant de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec, tout particulièrement le Dr Serge Whittom, ainsi que le personnel des soins palliatifs du CRCEO et du CLSC La Source Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca ou Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Téléphone : 418 660-2100, Site web : www.centreaide-quebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.