PETITCLERC, Carmen Morissette



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 5 janvier 2020, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Carmen Morissette, épouse de feu monsieur Marcel Petitclerc. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule samedi 11 janvier 2020, à partir de 9 h 30, suivi d'un hommage à 11 h. Madame Morissette laisse dans le deuil sa fille: Linda (Pierre Rivard); ses petits- enfants: Mélissa (Michel Carrier) et Guillaume (Sabrina Janelle); ses arrière-petits-enfants: Léa et Thomas. Elle était la soeur et le belle-soeur de: feu Gérard (feu Rolande Fortin), feu Roland (feu Eliane Frenette), feu Hervé (Florence Savard), Solange (feu Adrien Gingras), feu René (feu Colette Lavoie), Aline, Marie-Claire (feu Claude Langlais), feu Claudette (feu Clément Frenette), Ginette (Claude Lavallée); feu Gisèle Petitclerc (feu Robert Leclerc), feu Stella (feu Jean-Jacques Matte), feu Réginald (Diane Gaboury), feu Micheline, feu Jean-Paul (Thérèse Piché), Ghislaine (Claude Paquin), Johanne, Pierrette (Claude Julien). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org