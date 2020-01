LÉVESQUE, Noëlla Bérubé



À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 21 décembre 2019, à l'aube de ses 92 ans, est décédée paisiblement entourée de sa famille dame Noëlla Bérubé, épouse de feu M. Armand Lévesque. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireVendredi le 10 janvier de 19h à 21h30. Samedi jour des funérailles de 9h à 10h. Le service religieux sera célébré le Samedi 11 janvier 2020 à 10 h 30 en l'église de St-Louis de Courville, 2315 av Royale, Québec. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre ses enfants Marie, Caroline et Dominic. Elle laisse dans le deuil ses fils: Alain (Ginette Grenier), Bernard (Chantal Roy), Denis (Maude Lessard) et René (Josée Lavoie) ; ses petits-enfants: Sébastien (Véronique Lamontagne), Gabriel et Dominic (Karina Picard); ses arrière-petits-enfants: Olivia, Emma, Lythicia et Jessy. Ses frères et sœurs: feu Lucienne (feu Léon Pinette, Edmond Castonguay), Yvon (feu Rita St-Amand), Marcel (Yvette Godin, feu Fernand Bérubé), feu Jules (Jeanne Boutin), feu Claude (Rolande Beaudet), Fernande (feu Herménégilde Caron), Philippe (Gaétane Bastille), Ghislaine (Jean-Marc Coderre), Gilla (feu Jean-Charles Chamberland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Marthe (Lauréat St-Onge), Cécile, Gérard (feu Pierrette Viel). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque Jeanne, Janette, Noëlla, Joseph, Léger (Henrielle Bourgoin). La famille tient à remercier le personnel compétent et dévoué du CLSC Orléans, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, de la Maison Echo du Cœur et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, par chèque ou en ligne à l'organisme suivant: La Maison Echo du Cœur, 940, boul. Raymond, QC G1B 1J7 tél : 418 614-3150 www.maisonechoducoeur.com