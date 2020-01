DROLET, Marie-Claire



Au CHUL de Québec, le 11 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marie-Claire Drolet, épouse de feu monsieur Raymond Drolet, fille de feu dame Leda Daigle et de feu monsieur Joseph Drolet. Elle demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 12h à 13h et. Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, à une date ultérieure, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, son fils: Jean Drolet (Claire Moffat); sa belle-sœur: Fernande Jobin (feu Ludger Drolet); sa filleule: Sylvie Martel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 4e étage du CHUL de Québec pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe à la fondation Partage Chrétien de Loretteville, 262, rue Racine, porte 5, Québec (Québec) G2B 1E6, tél.: 418 847-2433. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.