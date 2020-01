PARKER, Guillaume



À Québec, le 4 décembre 2019, à l'âge de 35 ans, est décédé monsieur Guillaume Parker, fils de monsieur Patrick Parker et madame Linda Larose. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Benoît (Mélissa Beaulieu), son neveu Yannick et sa nièce Léa, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, rue St-Paul, Québec QC, G1K 3X3, tél.: 418 694-9316.