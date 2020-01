JEAN, Jean-Paul



À l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 4 janvier 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Jean, demeurant à Saint-Pacôme, comté de Kamouraska. Originaire de Saint-Eugène de L'Islet, il était le fils de feu dame Hélène Bernier et de feu monsieur Gérard Jean. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jean-Louis, Jeannette (Jean-Noël Robitaille), feu Gaston (Pauline Thibault - Maurice Bérubé), feu Jean-Claude (Ginette Bélanger - Armand Lagacé) et Réal (Violette Jacques). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces : Sandra Jean, Guylaine et Pierre Thibault, Valérie et Chantale Jean, Philippe et Hélène Jean, Sonia et Rock Jean, ainsi que leur famille; ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de St-Pacôme pour les excellents soins et toutes les attentions portées envers Jean-Paul pendant les 47 années vécues parmi eux dans cet établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec,104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1N 9Z9. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement lors de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Eugène de L'Islet.