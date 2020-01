PAPILLON, Marguerite



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 4 janvier 2020, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Marguerite Papillon, fille de feu madame Émilienne Wolfe et de feu monsieur Jean-Baptiste Papillon. Elle demeurait à La Résidence Les Pionniers de L'Ancienne-Lorette, autrefois à Les Saules.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 9 janvier 2020, de 19 h à 22 h, vendredi 10 janvier 2020, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au Cimetière de St-Basile de Portneuf. Elle était la sœur de: feu Jeanne (feu Rosaire Duchesne), Thérèse (feu Roger De Blois), feu Juliette (Léonard Tremblay), Antoine (feu Rita Roy), feu Gilberte, feu Étienne, feu Pierre (Huguette Chabot. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Jeannine Duchesne (Serge Desaulniers), Raymond Duchesne (Louisette Lacombe), Robert Duchesne (Diane Ferland), Michel Duchesne (Lucie Moore), Marc Duchesne (Sylvie Letarte), Jean-Louis Duchesne (Marie Rancourt), Bernard Duchesne (Lise Leblanc), feu Gaétan Duchesne (Gina De Rico), Daniel Duchesne (Marie-Josée Desmeules), Yves Duchesne (Anne Dumont), Hélène Duchesne (Yves Lévesque), feu Claire De Blois, Yolande De Blois, André De Blois (Lucie Dionne), Jean-Paul De Blois, Nicole De Blois (Paul Lussier), Fernand Tremblay (France Voiselle), Marie Tremblay, Céline Papillon (Michel Tremblay), Louise Papillon (Jacques-Aimé Legendre), Marielle Papillon (Gaétan Lépine), Jean Papillon (Sylvie Nadeau), Gilles Papillon (Renée Dumoulin), Jacques Papillon (Lucie Borduas), Diane Papillon, Lucie Papillon (Jérôme St-Cyr); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement ainsi que le personnel de la Résidence Les Pionniers pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.