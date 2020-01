ROY COLLIN, Alyson



À son domicile, le 29 décembre 2019, à l'âge de 27 ans, est décédé monsieur Alyson Roy Collin, fils de monsieur Jocelyn Collin et de dame Marie-France Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église deux heures avant la cérémonie, soit à compter de 12 h 30. Il laisse dans le deuil, outre ses parents Jocelyn et Marie-France (Maxime Tremblay), sa sœur Stéphanie (Joël Mailhot), son frère Steeve (Marie-Christine Duchesne), sa marraine Diane Collin (Denis Desroches), son beau-frère Maxime (Alexe et leur fille Hope), son neveu Xavier Allard (mère Karolyne Allard), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre de prévention du suicide, 1310, 1ère Avenue, Québec (QC), G1L 3L1, tél.: 418-683-0933, site web: www.cpsquebec.ca/faire-un-don/.