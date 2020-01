GAUTHIER, Françoise Paré



Au Centre d'Hébergement de l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 2 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Françoise Paré, épouse de feu monsieur Arthur Gauthier. Elle demeurait à Saint-Joachim.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Paré laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Mario Godbout), Marie (Jean-Guy Guilbault), Aline (Claude Dubeau), Louise (Pierre Tremblay) et Carole (Jean-Noël Duclos); ses petits- enfants: Frédérik (Caroline Morin), Valérie (Steeve Duchesne)et Stéphanie Godbout, Julie (Alain Maheu) et Bruno (Patricia Bolduc) Guilbault, Hubert (Véronique Mathieu) et Philippe (Mélissa Nicole) Dubeau, Marie-Pierre, Andrée-Anne et Caroline Tremblay, Marc-André (Lisseth Lauzon) et Pierre-Olivier (Katryn Poirier-Bernard) Duclos; ses arrière-petits- enfants: Derek, Malek, Matt et Zach, Eve et Emy, Julien, Vincent et Jade, Catherine et Raphaël, Steven, Alicia et Léana, Béatrice, Liam et Emma; ses sœurs: Liliane (feu Rémi Roy) et Isabelle (feu Marcel Larsen); sa belle-sœur Cécile Crépeault (feu Léonard Paré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu: Ludger (Nellie Nicholson), Rosario (Marie-Jeanne Verreault) Simone, Blanche (Lionel Barnabé), Diane (Gilbert Deschênes), Josaphat (Emilienne Côté), Thérèse (Prime Gauthier), Irène (André Cloutier), Marcel (Fleurette Gendron) et Raymond (Jeanne-Aimée Larouche); et la belle-sœur de feu: François (Adrienne Bouchard), Jeanne (Albert Boudreault), Lucien (Mariette Touchette), Cécile (Wellie Caron) et Georgette (Jean-Marc Giguère). Un remerciement sincère au personnel du 3e de la Côte du Centre d'Hébergement de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0. La direction des funérailles a été confiée à la maison