BABIN, Colette



À Québec, le 27 décembre 2019, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Colette Babin, épouse de monsieur Roger Thivierge, fille de feu madame Joséphine Labbé et de feu monsieur Henri Babin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux Roger Thivierge, ses enfants: Lyse (Martin Rochette), Paule (Marco Pilotto), Jean (Lynda Yalaoui), France, Hélène et Chantal (Louis Moisan); ses petits-enfants: Julien (Brigitte), Claudia (Benoit), Gabrielle (Mathieu), Maude (Jérémie), Léa, Hubert, Laura, Mathias et Ania, ses arrière-petits-enfants: Paul, Alice, Léo et Sam; ses belles-soeurs: Suzanne Bourget Babin et Nicole Montminy Thivierge. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.