2 destinations canadiennes uniques au monde à voir en 2020

Le New York Times vient tout juste de publier sa très populaire liste des 52 destinations à voir en 2020 et deux destinations canadiennes vraiment spéciales s’y trouvent: la capitale mondiale des ours polaires et les mystérieuses îles Hada Gwaii.

Situé au large de la Colombie-Britannique, l’archipel des Hada Gwaii figure plus précisément en 26e position du top 52 du New York Times (NYT).

Dans ces îles isolées, les voyageurs vont à la rencontre du peuple Hada Gwaii. Visite de sites historiques avec totems et vestiges de maisons anciennes, observation des baleines et des pygarges à tête blanche, randonnées en nature et paysages sauvages sont au programme.

L’autre destination canadienne sélectionnée par le NYT est la ville de Churchill dans le nord du Manitoba, connue pour ses safaris aux ours polaires, mais aussi pour ses excursions de kayak à la rencontre des bélugas et ses aurores boréales, selon les saisons.

On peut se rendre à nouveau à Churchill en train avec ViaRail cette année, une route de 1600 km! Le New York Times la place en 29e place de son top 52.

Ces deux endroits ne sont pas facilement accessibles, mais ils font certainement rêver!

Pour consulter la liste complète du New York Times (en anglais), c’est par ici.