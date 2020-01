GOSSELIN, Simone Boutin



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 31 décembre 2019, est décédée à l'âge de 98 ans Mme Simone Boutin, épouse de feu Paul-Henri Gosselin. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Edith (feu Joseph Stella, Roméo Pandolfini), Claire, (Léon Buteau), Martin (Fabienne Fontaine), Normand (Hélène Drolet), Ruth (Enzo Tamburrini), Luc (Isabelle Quévillon), ses 14 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Armand (feu Germaine Bégin), feu Alphonse (feu Jeanne-D'Arc Lapierre), feu Louis-Philippe (feu Thérèse Bégin), feu Adrienne, feu Sr Germaine, feu Florian (feu Rose-Hélène Sévigny); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin: feu Georges-Edmond (feu Victorine Bégin), Jacques (feu Thérèse Lachance), feu Angéline (feu Marc Arguin), feu Monique (feu Bertrand Arguin), feu Jean-Guy (feu Claudette Couture), Catherine (feu Gaston Martin), Irma (Daniel Sévigny), feu Noël (Paulette Couture), feu Charles (Jeannine Dussault) et Dollard (Monique Dussault); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. La famille recevra les condoléances auà compter de 11h30.