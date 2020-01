BOUCHARD, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard Bouchard, fils de feu monsieur Delphis Bouchard et de feu dame Marie-Rose Tremblay. Natif de St-Urbain, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 11 janvier 2020 de 18 h 30 à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Bouchard, Sylvie Bouchard, Martine Bouchard, Anne Bouchard, Chantal Bouchard, Maryse Bouchard, Lynda Leclerc Bouchard, Stéphane Bouchard et Christian Bouchard; ses petits-enfants: David Richard, Myriam Bouchard-Richard, Benoît Bouchard, Alexandre Bouchard, Simon Bouchard, Bienco Bouchard, Medhi Benallal, Eve Tagny, Angela Meunier, Sofia Bouchard, Olivia Bouchard, feu Yohan Bouchard-Borg, William Bouchard-Borg et Béatrice Bouchard-Borg; ses arrière-petits-enfants: Elliot Richard, Naomie Richard, Edouard Garneau, Julia Bouchard et Livia Bouchard; ses frères et sœurs: Léonce, feu Georges, feu Paul, feu Patrice, feu Maurice, feu Jean, feu Raymond et feu Simone; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des familles Gérard Bouchard et associés, 189, rue de Chavannes, Québec (QC), G2M 0B6, site web : https://fondationfamillesbouchard.org/fr/.