MEUNIER, Claire



À l'Hôpital Brome - Missisquoi - Perkins de Cowansville, le 5 janvier 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Claire Meunier, épouse de feu Marc Gilbert. Elle était la fille de feu Albert Meunier et de feu Irène Jobin. Elle demeurait à Bromont et était originaire de St-Augustin-de- Desmaures. La famille accueillera parents et ami(e)s aule samedi 11 janvier 2020 de 19h à 21h età compter de 13h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Maude (Jason Lehoux), Étienne (Suzy Downing); ses petits- enfants chéri(e)s: Léandre, Julianne, Victor, Béatrice, Madison-Grace, et Livia-Rose; ses frères et sœurs: Lise (Gilles Tellier), Hélène (André Desroches), Pierre (Christine Lavoie), Jean (Reine Raymond), Serge (Nicole LeMoine), Luce (Claude Fiset); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gilbert: Micheline (Jacques Thibault), Réjean (Madeleine Marceau), Marcel (Micheline Bédard), Céline (Yvon Paradis), Gaétan (Carolle Paradis), Lise, Mario (Lise Braun), Johanne, Sylvie (Marcelle Lauzé), Yvon (Chantal Racine); ainsi que quelques oncles et tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale en oncologie de l'hôpital de Granby, celle des soins à domicile du CLSC de Bromont et celle des soins palliatifs de l'Hôpital Brome - Missisquoi - Perkins de Cowansville pour leurs bons soins. Merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus au cours de la dernière étape de vie de Claire. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3. Des enveloppes seront disponibles au complexe funéraire.