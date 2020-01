JEAN, Henriette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 1er janvier 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Henriette Jean. Née à Alma, le 7 août 1944, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Simard et de feu monsieur Georges-Henri Jean. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Jean laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvie (Jocelyn Robert), Line (Stéphane Verret), Pascal (Pascale Giroux); ses petits-enfants: Cynthia (Thierry Robitaille), Jonathan, Jean-Sébastien, Audrey-Ann (Antoine Lavallée), Alexandre (Marielle Lessard), Laurie; ses arrière-petits-enfants: William, Dylan, Océanne, Logan, Mayson; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Micheline (Jules Lavoie), Claudette (René Maheux), Gaétan (Danielle Dion); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Enfant-Jésus), Tél.: (418) 525-4385, Site : www.fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de