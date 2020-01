WISEMAN, Germaine



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 18 décembre 2019, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédée madame Germaine Wiseman, épouse de feu monsieur Léonard Plamondon, fille de feu madame Yvonne St-Pierre et de feu monsieur Narcisse Romain Wiseman. Elle demeurait à Québec et a travaillé chez K-Mart Place Fleur de Lys pendant 10 ans.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h 30 à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Johanne Beaudry); ses frères et sœurs: Jacqueline (feu Léopold Leblanc), Yolande (feu Pierre Savard), son ami Jacques, feu Charles-Henri, Madeleine (feu Jean-Louis Demers), Denise, Marie-Paule (Dominique Beaumont), son filleul Yvon (Pierrette Laroche), André, Gisèle (feu Georges Fortin), Romain (Huguette Thériault) et sa filleule Nathalie Leblanc; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parent(e)s et ami(e)s. Sa fille est particulièrement reconnaissante envers tout le personnel du 2ième étage de la résidence Sacré-Cœur pour les bons soins, l'amour et l'appui qu'ils lui ont apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, Téléphone : 418 683-1449 Site web : www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.