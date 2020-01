ROUSSEAU, Estelle



Au CHUL, le 26 décembre 2019, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Estelle Rousseau, fille de feu madame Carlotta Couture et de feu monsieur Fortunat Rousseau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St- Michel de Sillery. Elle laisse dans le deuil son fils Bernard Noreau (Elaine) et sa fille Brigitte Noreau; sa petite-fille Paméla Noreau (Fred); son frère et sa soeur: Jean-Claude (Micheline) et Carmelle; ses nièces: Danielle, Nicole et Mélanie Rousseau; ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces de la famille Noreau ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa St-Yves pour les bons soins prodigués.