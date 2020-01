BEAUDOIN, Normande Vallières



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Normande Vallières, épouse de feu monsieur Roger Beaudoin, fille de feu Conrad Vallières et de feu Annette Dion. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Yves Dussault), Réjean (Diane Martin), Diane (Richard Laliberté) et Mario; ses petits- enfants: Geneviève Dussault (Martin Pagé), Marie Dussault, François Beaudoin (Gwenaëlle Bouchereau) et Justine Beaudoin; ses arrière-petits-enfants: Félix, Thomas et Alexis Pagé, Emmy Poliquin et Éloi Beaudoin; ses frères: feu Gratien (feu Philomène Gaudreault), feu Jean-Eudes (feu Simone Couture) et feu Camilien (feu Adrienne Lacasse); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaudoin: feu Antonin (Louisette Gravel), Laure-Ange (feu Émilien Gagnon), Majella (Françoise Marceau), feu Félix (Émirienne Dion) et feu Émilien (Émilienne Lacasse); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à l'ensemble du personnel des Résidences du Précieux-Sang. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera aule samedi 11 janvier de 10h à 11h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Bienville.