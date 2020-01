BOURGET, Diane



À sa résidence de Saint-Apollinaire, le 23 décembre 2019, à l'âge de 64 ans est décédée subitement madame Diane Bourget. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Bourget et de feu madame Yvette Jacques. Elle était native de Sainte-Croix de Lotbinière et résidait à Saint-Apollinaire depuis de nombreuses années. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres,à compter de 9h jusqu'à 11h,L'inhumation des cendres se tiendra ultérieurement en toute intimité au cimetière paroissial de Saint-Apollinaire. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses filles: Sonia (François Gagnon) et Nancy (Guillaume Bolduc); ainsi que ses petits-enfants: Christopher Lambert, William Houde, Ryan Bilodeau et Mahèra Bolduc Bilodeau. Elle laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs: Monique, Céline (Lionel), André, Pierre, Sylvie (Jean-Guy).Sont également affectés par son décès ses grandes amies: Linda et Denise; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et plusieurs collègues de la Paroisse unie de Sainte-Élisabeth de Lotbinière et de nombreux autres ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC sise au 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. www.coeuretavc.ca. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.