ST-HILAIRE, Raymond



Au CHSLD de Lévis, le 31 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Raymond St-Hilaire, époux de madame Diane Lavoie, fils de feu monsieur Léopold St-Hilaire et de feu madame Adrienne Bégin. Il demeurait à Lévis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Renée (Richard Grenon), François (Manon Veer) et Martin (Anick Dubé); ses petits-enfants: Marie-Pier, Jocelyn, Nicholas, Christina (Samuel Giguère) et Sabrina (Chad Paradis); ses frères et soeurs : Eustelle (Normand), feu Gérard (Alfredine), Hélène, Roger (Claudine), Évangéline et Rémy (Suzanne); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie : Lise, Claude (Gisèle), Conrad, Ginette (André) et Réal (Francine); son ami Roger Bolduc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 13h30.