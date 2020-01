JOBIN, Lise



Au CHSLD St-Prosper de Beauce, le 23 décembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Lise Jobin, fille de feu Lucienne Bell et de feu Léandre Jobin, conjointe de monsieur Adélard Veilleux. Elle demeurait à Saint-Zacharie-de-Beauce.Le service religieux sera célébré le. La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Adélard, sa fille Caroline Lauzé (Patrick Leclair); son fils Christian Lauzé; sa sœur Reine (Richard Aubé); ses petits-enfants: Megan, Zack, Derek ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, son beau-frère Claude Ampleman (feu Jocelyne Jobin), sa belle-famille Veilleux, autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD de St-Prosper-de-Beauce pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.