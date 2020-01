PICHÉ, Fernande Laquerre



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 20 décembre 2019, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Fernande Laquerre, épouse de feu monsieur Fernand Piché, fille de feu monsieur Guillaume Laquerre (feu Gabrielle Rochon) et de feu madame Marie-Ange Leclerc décédée en 1927. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 12 h 30, suivi d'un hommage à 15 h. Madame Laquerre laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (feu Olivette Rivard, Louise Montminy), Denyse (feu Georges Bonhomme), Camil, Joceline et Normand; ses petits-enfants: feu Anne et Marie-Claude Piché; Josée (Claude Bernier), Chantal (Richard Setton) et France Ouellette (Hugo Garand); ses arrière-petits- enfants: Sébastien et Antoine Chouinard; Guillaume (Caroline Simard) et Marianick Giverne (Guillaume Vidal); Maxine et Justin Setton; Charlotte, Ulric, Dorianne et Ludovick Garand; son arrière-arrière-petit-fils: Arthur Giverne. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Jeanne-d'Arc (feu Jean-Roch Lesage), feu Marie-Paule (feu Gérard Raymond), feu Robert (feu Carmen Dussault), feu Lionel (feu Catherine Daniak), feu Égide (feu Dorothée Therrien), feu Raymond, feu Thérèse (feu Lucien de la Salle), feu André (feu Lucia De Villiers), Guy (feu Jacqueline Ferland), Henriette (feu Camille Turgeon), feu Simone (feu Edgar Nault), Pierre (feu Lise Gallant), Pierrette (Réginald Morency); feu Gérard Piché (feu Constance Vallée), feu Hervé (feu Yvette Lessard), feu Adrien, feu Lucienne (feu Gilles Pépin), Rachel (feu Michel Germain), feu Jean-Paul (feu Gisèle Godin), Madeleine (Victor Bernier), feu Louisette. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement ceux de la Maison de la Culture de Donnacona. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org