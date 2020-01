VALCOURT, Roland



Au CHSLD Courville de Waterloo, le 10 décembre 2019, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé M. Roland Valcourt, époux de dame Aline Roussel. Il demeurait à Québec (Ste-Foy), mais récemment déménagé à Granby en juillet 2019. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline Roussel, ses enfants: Anne (Charles Deschamps), Guy et Bernard (Diane Lévesque) et ses petits-enfants: Marie-Élisabeth, Thomas, Corinne, Caroline et Sophie. Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ de l'hôpital Laval, Qc