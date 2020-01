MOREL, Réjeanne Huard



Au CHSLD St-Augustin, le 26 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Réjeanne Huard, épouse de feu M. Gérard Morel et fille de feu M. Paul-Émile Huard et de feu dame Marguerite Renaud. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane Morel (Florent Ferland) et feu Réjean Morel (Céline Tremblay); ses petits-enfants: Carole Ferland, Vincent Morel et David Morel ses frères et sœurs: feu Arlette Huard (feu Paul Armand Brown), feu Céline Huard (feu Roger Guenette) feu Renaud Huard (Louise Badeau (Conrad Duclos)); son arrière-petit-fils Alexander Leizert; ses neveux et nièces: Sylvain Huard, Martin Guenette, Sonia Brown, Élise Brown, Guylaine Guenette; ainsi que plusieurs cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 14h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à l'attention du personnel du CHSLD Saint-Augustin (unité J-5000) pour les bons soins prodigués.