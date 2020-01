FORTIN CLOUTIER, Yvette



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 décembre 2019, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée madame Yvette Fortin, épouse de feu monsieur Georges-Henri Cloutier. Fille de feu dame Rose-Anna St-Amant et de feu monsieur Thomas Fortin, elle demeurait à Saint-Damase-de-L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Lucie Dubé), Luc (Thérèse St-Pierre), Michel (Hélène Gagnon), Raynald (Clairina Fortin), Céline, Georges, Mario (Sophie Pelletier), Denis (Sylvie Chénard), Patrice, Marcel (Diane Gamache) et Lucien (Manon Jacques); ses petits-enfants: Mélanie, Isabelle, David, Lisanne, Mélissa, Vicky, Eric, Mireille, Yanic, Vanessa, Katusia, Rebecca, Philippe, Alexandre, Jade, Isaïe, Simon, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Zachary, Emilie, Rocky, Clara et Jeanne. Elle était aussi la grand-mère de feu Joanie et l'arrière-grand-mère de feu Benjamin. Sont aussi affectés par son départ ses sœurs et son frère: Rita, Clothilde, Jeannette (Euclide Pelletier) et Julien; les membres des familles Fortin, Anctil et Cloutier, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à laà compter de 12h.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire