OUELLET, Luce Marie



A l'Hôpital Ste-Anne (CHSLD), le 7 janvier 2020, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédée madame Luce Marie Ouellet, épouse de feu monsieur Albert Chamberland, fille de feu madame Alice Dion et de feu monsieur Edmond Herménégilde Ouellet. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée au crématorium et ses cendres seront déposées au Cimetière du BIC au printemps. Elle laisse dans le deuil sa sœur Aline; elle était la sœur de feu Arthur, feu Bruno, feu Marius, feu Laure, feu Gabrielle, feu Isabelle; elle laisse aussi dans le deuil ses nièces: Danielle, Claire, Marie-Hélène et son filleul Bernard. La famille souhaite remercier la Dre Lucie Beaulieu pour son extraordinaire dévouement et toute l'équipe de la Résidence Royal Fleuri. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec, 151, rue Saint-Louis, case postale 4151, Rimouski, G5L 0A4, téléphone : 1-800-463-0806, site web : https://aceq.org/ .