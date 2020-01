DEBLOIS, Joseph



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 janvier 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé entouré de tous les siens, monsieur Joseph Deblois, fils de feu monsieur Robert Deblois et de feu dame Louisette Roberge. Il demeurait à Québec, natif de Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera à la Basilique pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront mises en niche au columbarium de cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Patrick (Amélie Proulx) et Yvon (Josée Garon); ses petits-enfants: Raphaël, Éliza, Amélia, Caleb, Jonathan et Naomy; ses arrière-petits-fils: Louka Deblois Verreault et Cameron Jacques Deblois; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Armand (Lise St-Gelais), Jocelyn (feu Robert Comtois), Lise (Serge Ferland), Gérald (Joyce Tanguay), Rachelle (Richard Lachance); ses neveux et nièces: Stéphane, Martin et Karine Deblois, Mélanie et Mathieu Ferland, Pierre-Jacques et Roxanne Deblois, Geneviève et Tommy Lachance (son filleul), ainsi que leur conjoint, conjointe et enfants; son oncle Jacques Roberge et ses tantes Simone Deblois et Edwigde Roberge; la mère de ses enfants madame Louise Cauchon. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs et les médecins de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don