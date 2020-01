COUTURE, Marcel



À la Résidence Sainte-Geneviève, le 2 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Marcel Couture, fils de feu Lauréat Couture et de feu Julienne Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 11 janvier 2020 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil; ses fils: Marc et François (Geneviève Ajas), la mère de ses enfants Clémence Ouellet; ses petits-enfants: Camille, Anne-Frédérick et Louis; ses frères et sœurs: Richard (Colette Bibeau), feu Jacques, feu Jean-Paul (Cécile Pelletier), feu Jacqueline, Pierre (Denise Mc Carthy) et Roland (Monique Couture), sa compagne de vie Danielle Levesque, ainsi que les membres de la famille Ouellet, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.