BÉDARD, Claire



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 28 décembre 2019, est décédée madame Claire Bédard, fille de feu Joseph Bédard et de feu Dorilda Fauchon.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h. La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josette (Alain Parent), Elaine (Jean Dumas), feu Serge, Brigitte et feu Claude Dupont; ses petits-enfants: Jérôme et Justine Dumas- Dupont (Tristan L'Abbé); son amoureux Louis Bernier; ses sœurs et son frère : feu Jeanne-D'Arc (feu Joseph Breton), feu Fernande (feu Clément St-Hilaire), Aimée-Rose (Josaphat Therrien), feu Ange-Aimée (feu Robert Brousseau), Thérèse (feu Maurice Roy), feu Raymonde, feu Fleur-Ange (feu Raymond Lantagne), feu Bernardin (Jacqueline Dupont), Gabrielle (Victor Drouin) et Yolande (Maurice Boutin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupont, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci très spécial au personnel médical et plus particulièrement celui de l'unité de médecine familiale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec (245, rue Soumande, bureau # 202, Québec, Québec). Téléphone : 418 529-9742 ou la Fondation du CHU de Québec. Tél. : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.