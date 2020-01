BOUTIN, Hélène Drouin



Le 19 décembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Hélène Drouin, épouse de feu M. Normand Boutin. Elle demeurait à St-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Valérie (Daniel) et Marie-Ève (Alain); ses petits-enfants: Antoine, William, Audréane et Pier-Olivier; ses deux frères: Réjean (feu Yolande Boutin), Eddy (Francine Sylvain); son beau-frère de la famille Drouin: Alain Pelchat; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin: Léonce, Denise (Alain Marceau), Magella (Ginette Albert), Florence (Philippe Larochelle), Clermont (Élyse Lapointe) et Benoît (Clothilde Fontaine). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux M. Normand Boutin, son père M. Adrien Drouin, sa mère Mme Rachel Rhéaume, son frère Gérald et sa sœur Pierrette. La famille tient à souligner le travail exceptionnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, plus précisément au Dr Christophe Hamel qui a su si bien l'accompagner dans ses derniers moments, ainsi qu'à Mélanie, son infirmière qui a pris soin d'elle. La famille recevra les condoléances aude 8h30 à 11h15.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire