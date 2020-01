BEAULIEU, Robert



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Robert Beaulieu, fils de feu Marie Lajeunesse et de feu Arthur Beaulieu, époux de dame Suzanne Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auLede 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne Bélanger, ses enfants: Daniel Beaulieu (Linda Leclerc), Mireille Beaulieu (Yves Plante) et Céline Beaulieu; ses petits-enfants: Anne-Marie Beaulieu, Véronique Beaulieu, Frédéric Plante (Karine Desrochers), Karine Plante (feu Dave Boucher), Rébecca Paré (Jordan Shea) et Philippe Paré; ses arrière-petits-enfants : Loïc Trudel, Anaïs Trudel, Leslie Beaulieu-Roberge, Emiliane Plante, Eloi Plante, Charles-Olivier Plante, Juliette Boucher, Eliot Martel, Jacob Martel et Aria Shea ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.