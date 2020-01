GODBOUT, André



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré de l'amour de sa famille, le mercredi 1er janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédé monsieur André Godbout, époux de madame Gertrude Paré, fils de feu M. Jean Godbout et de feu dame Raphaëlla Couture . Il demeurait à Lévis, autrefois à St-Gervais-de-Bellechasse. Il nous manquera profondément. La famille recevra les condoléances à l'église de St-Gervais-de-Bellechasse, 225 rue Principale, samedi le 11 janvier 2020 de 11 h à 12 h 55.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Gertrude Paré; ses enfants: Michel (Christine Brière), Marlène (Jean Bédard) et Sophie (Mario Boily); ses petits-enfants: Annick Godbout (Pierre-Luc Daigle), Marc-Olivier Godbout (Mélanie Beaupré), Alexandre et Antoine Bédard ainsi que Thomas et Frédéric Boily; ses arrière-petits-enfants: Elliot, Charlie, Évelyne et Sofia. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs: Jeanne-Paule Paré (feu Julien Nadeau), Madeleine Paré (Jean-Louis Gaboriault), Cécile Roy (feu Albert Godbout), Marie Bernard (feu Julien Godbout), Rolande Lemieux (feu Charles Paré) et Claire Monette (feu Robert Paré); neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Il était le frère de: feu Imelda (feu Joseph Pouliot), feu Joseph, feu Thérèse (feu René Rouillard), feu Albert (Cécile Roy), feu Ernest (feu Anita Lapointe) et feu Julien (Marie Bernard). Il était le beau-frère de: feu Rose-Hélène Paré (feu Charles Larochelle), feu Robert Paré (Claire Monette), feu Charles Paré (Rolande Lemieux), feu Guy Paré (feu Marie Roy), feu Gérard Paré, feu Germaine Paré (feu Roméo Lemieux). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église de St- Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la