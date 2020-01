DESMEULES, Cécilia Martin



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 décembre 2019, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Cécilia Martin, épouse de feu monsieur Raymond Desmeules, fille de feu madame Helen Madden et de feu monsieur Frank Joseph Martin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 10 janvier 2020, de 19 h à 22 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Patrick. Elle était la mère de: Robert (Mireille Létourneau), Martin (Marie-Claude Levasseur), Lucie (Daniel Richard) et feu Mark (Monic Beaulieu). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Elyse (Nicolas), Anne-Marie (Marco), Jean-François (Alexandra), Stéphanie (Charles), Charles-Antoine (Sophie), Alexia (François-Alexandre), Mia (Charles-André), Naomi (David), Mila et ses arrière-petits-enfants: Marc-William, Elliot, Rose-Marie, Andrew, Charles-Antoine, Eva, Constance, Daniel, Estelle, Emma, Albert et Louis. Elle était la sœur de: feu Muriel (feu Jacques Bruneau), feu Frances (feu Austin Edwards), Helen (feu Magella Haberlin), feu Joan (feu Pierre Guay) et feu Mary. Elle était la belle-sœur de: feu Maurice (feu Jeannine Vézina), feu Hélène (feu Jean-Roch Moffet), feu Suzanne (feu Yvan Sénéchal), feu Lucille (feu Aurèle Desharnais), Denise (feu Camille Legendre) et feu Monique. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, téléphone : 418 684-2260, site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.