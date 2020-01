BOUCHARD, Berthe



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 4 janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Berthe Bouchard, ex-épouse de feu Roland Belleau, fille de feu madame Marie- Louise Michaud et de feu monsieur Adrien Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymond Belleau (Johanne Dussault), feu Bernard Belleau, Guylaine Belleau (Denis Roy) et Louise Belleau (Alain Verreault); ses petits-enfants: Jean-François Dussault Belleau (Marylène Houle), Yannick Belleau Roy (Marie Verret), Francis Verreault et Émilie Verreault; ses frères et sœurs: feu Cyrias (Marie Bergeron), feu Roland (feu Lucienne Marcoux), feu Léonce (feu Noëlla Blouin), Adrienne (feu Edouard Lévesque), Jeanne (feu Julien Bilodeau), Claude (Jocelyne Cimon), Lucien (France Vallin), feu Jean-Marc, feu Laurent (feu Lise Vézina), Yolande (Benoit Rioux), Ghislaine (Fernand Dufresne), feu Jean-Yves (Monique Cloutier) et Nicole (Réjean Déry). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.