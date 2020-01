THIBAULT, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2019, à l'âge de 73 ans et 6 mois, est décédée madame Nicole Thibault, fille de feu madame Gemma Drapeau et de feu monsieur Stanislas Thibault. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, son frère Yvon (feu Rita Larocque); son neveu Pascal Thibault; ses cousins et cousines, autres parents et plus spécifiquement la famille Dumont, ses partenaires d'aquarelle, ses collègues bénévoles de l'organisme Le Grenier, ainsi que plusieurs autres ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.