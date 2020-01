DUCHESNEAU, Jacques



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 17 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacques Duchesneau, fils de feu madame Paula Ratté et de feu monsieur Léo Duchesneau. Il demeurait à Vanier.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Anick (Stéphane Fay) et Mélanie (Sylvain Millette); son amie de coeur Ginette St-Hilaire et sa fille Julie; ses petits-enfants qu'il aimait tant: Alexandre et Camille; sa soeur Louise; son filleul Rémi; sa nièce Carole; son neveu Sylvain ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement très spécial au docteur Jacynthe Moulin pour ses bons soins, sa disponibilité et son écoute pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.