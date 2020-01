GUÉRIN, Albertine Lachance



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 décembre 2019, à l'âge de 100 ans et 3 mois, est décédée madame Albertine Lachance, épouse de feu monsieur Philippe Guérin, fille de feu madame Mérilda Boily et de feu monsieur Delphis Lachance. Originaire de St-Tite-des-Caps, elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Tite-des-Caps. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Pierre Théberge), Roger (Diane Patry), Hélène (Claude Kelly), Jacqueline (Michel Flageole), Olivette (Yvon Ferland), Laurette (André Parent) et Réjean (Hélène St-Cyr); ses quinze petits-enfants et vingt-quatre arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Marie-Anne (feu Robert Laberge), feu Marie-Rose (feu Léon Duclos), feu Léopold (feu Antoinette Gauthier), feu Napoléon (feu Gemma Paradis),(feu Fortunat Guérin), feu Alfred, feu Lucien (feu Hélène Vézina), feu Roland (Gauthier), feu Jeannette (feu Roland Fortin), feu Gérard (Gauthier), feu Paul-René (feu Blandine Rhéaume), feu Henri,(feu Gaétan Dufour),(feu Roland Bhérer) et feu Marielle (feu Camille Hébert). Elle était la belle-sœur de : feu Caroline (feu Donat Roy), feu Maurice (feu Antoinette Leblond), feu Henri (feu Lauretta Racine), feu Jean-Paul (feu Marie Asselin), feu Gabrielle (feu Lorne Stevenson), feu Yvette (feu Kenneth Duff), feu Gisèle (feu Roland Genois), feu Lucienne (feu Robert Poulin), feu Normand (feu Lucienne Royer) et(feu Roland Simard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel attentionné des Jardins Le Flandre, ainsi que celui de l'Unité de médecine familiale Le Maizerets et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus.