PICARD, Thérèse Goudreau

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 27 décembre 2019, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Thérèse Goudreau, épouse de monsieur Jean-Paul Picard, fille de feu Émile Goudreau et de feu Alice Beaupré. Elle demeurait à Québec, autrefois à Charny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacinthe (Donald Langlois), Daniel, et Sylvie (Jean Gagnon); ses petits-enfants: Émilie (Philippe Boisvert), Yann (Fernanda Barros), Yorick, Samuel et Alexandre (Karine Savard-Larivière); son arrière-petite-fille Kelly; ses frères et soeurs: feu Laura, feu Henri, feu Sr Irène, feu Louis-Raymond, Léo (feu Cécile Demers), feu Sr Angélina, feu Eugène, l'Abbé Paul-Émile ptre, Yvon, feu Yvonne (feu Pierre Demers), feu Raymond (Carmen Bonner), feu Laurette (feu Lucien Boivin), feu Gisèle, feu Gérard, feu Guy (feu Cécile Fillion), Roger (feu Marguerite Fillion) et André (Lorraine Drapeau); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'unité des AVC et soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à tout le personnel de la Résidence du Domaine de Bordeaux pour leurs services et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, édifice Synase, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, G1J 0H4 (https://fondationduchudequebec.org/) et par des offrandes de messe. La famille vous accueillera à la résidence le vendredi 10 janvier de 19h à 21h30 et le samedi 11 janvier à compter de 10h.