LABRANCHE, Roger



" Il est parti rejoindre sa mémoire "À Loretteville, le 25 décembre, à l'âge de 78 ans, est décédé Roger Labranche, époux de Louise Marcouiller, fils de feu Richard Labranche et feu Madeleine Jobin. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse Louise, ses sœurs : Sœur Marie-Thérèse, Nicole, Jocelyne (Jean-Paul Couturier), Danielle; sa belle-sœur Nicole Marcouiller, son beau-frère Jacques Marcouiller (Nicole Gélinas), ses deux neveux très aidants, très présents tout au long de sa maladie et qu'il chérissait beaucoup: Michel Durocher (Renée Béland) et Steven Marcouiller (Marie Duchesneau); ainsi que les autres nièces et neveux, cousins, cousines des familles Labranche et Marcouiller. Son grand ami Jocelyn Parent (Christiane Potvin). Il a été confié à lapour crémation. La cérémonie funéraire aura lieu en Mauricie à une date ultérieure, lors de la mise en terre des cendres. Louise veut remercier les belles équipes jour, soir, nuit, du 2e étage du Centre d'hébergement Chauveau pour toutes les attentions portées à l'égard de Roger, la qualité des soins reçus et le support exceptionnel qu'ils m'ont apporté. Un merci plus que spécial à la merveilleuse équipe de l'Unité prothétique, votre dévouement, votre respect, votre bonne humeur, votre façon exceptionnelle d'encadrer les résidents font de vous des gens qui méritent toute ma reconnaissance et mon respect. Merci aussi aux bénévoles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418) 527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com.