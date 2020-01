MORIN, Lise Deslauriers



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 23 décembre 2019, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédée madame Lise Deslauriers, épouse de monsieur Fernand Morin, fille de feu Joseph-Wilfrid Deslauriers et de feu Lucienne Hamel. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Chantal (Pierre Frenette, ses fils David et Nicolas), feu Jean-François (Mélissa Bélanger (Bernard Bilodeau)); ses petites-filles: Sabrina et Laurence. Elle était la soeur de feu Jean-Robert (Jeannine Juneau), feu Thérèse (feu Charles Drago), feu Jacqueline (feu Henri Gignac), Raymond (feu Marielle Gingras) (Pauline Baronet), feu Roger (Denise Morency (Eugène Bossis)), feu Yolande (feu Jules-A. Picard), feu Jean-Guy et de feu Louis (Céline Gendron); la belle-soeur de Lauraine Morin (feu Roger Jenkins), feu Hervé Morin (Francine Roy), feu Raymond Morin (Liette Francoeur), feu Réal Morin (Gisèle Lehoux (Rénald Blouin)), Jeanne D'Arc Morin (Robert Robertson), Huguette Morin (Gabriel Fournier), feu Denis Morin, Réjeanne Morin (Réal Lecours) et de Françoise Morin (Pierre Doire). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier madame Sylvie Frenette et monsieur Marcel Frenette. Sincères remerciements au personnel des soins à domicile du CLSC de Lévis et au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/) ou à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera aule vendredi 10 janvier de 18h à 22h.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13h.