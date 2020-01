GARNEAU, Marie Fillion



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 4 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Marie Fillion, épouse de feu monsieur Roland Garneau, fille de feu dame Marie Boucher et de feu monsieur Jean Fillion. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois de Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h etLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Mario Garneau, Christian Garneau (Marlène); ses petits-enfants: Francis, Sébastien et Sarah; ses deux arrière- petits-enfants: Nathan et Océane; son frère René Fillion et son beau-frère Jean-Pierre Côté, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.