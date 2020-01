ROULEAU, Gaétan



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 29 décembre 2019, l'âge de 80 ans est décédé monsieur Gaétan Rouleau époux de madame Judith Pouliot. Il était le fils de feu Alyre Rouleau et de feu Alice Labbé. Il demeurait à Saint-Damien de Bellechasse.La famille recevra les condoléances à laLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa sœur Gemma (feu Marcel Goulet); ses beaux-frères : Benoit Paradis (feu Annette Rouleau) et Gérald Buissière (feu Georgette Rouleau). De la famille Pouliot, il était le beau-frère de: feu Léo, feu Henri (Ghislaine Goulet), feu Rosane (feu Yvan Tremblay), feu Pierrette (feu Noël Fournier), Léonce (feu Linda Obomsawin), Clarisse (feu Marc-André Lemieux), Aimé (Jacinthe Beaudoin), feu Gilles (Danielle Jolin) et Michel (Carole Turgeon). Il laisse également dans le deuil de plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint- aphaël pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de l'Espérance 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Rouleau a été confié pour crémation à la