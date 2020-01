BANVILLE, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2019, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé monsieur Robert Banville, époux de madame Denise Tremblay, fils de feu dame Gabrielle Malenfant et de feu monsieur Joseph-Alcide Banville. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et amis pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse Denise, il laisse dans le deuil sa fille Paule Banville (Marc Rhainds); les enfants de son épouse: Lyne Tremblay (Vincent Simard) et Denis Tremblay; ses petits-enfants: Simon (Myra-Kim), Maude (Francis) et Antoine; son arrière-petite-fille Édith; sa belle-sœur France Bergeron (feu Gilles Banville); ainsi que plusieurs belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.