GUAY, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 janvier 2020, à l'âge de 57 ans, est décédé Michel Guay, fils de madame Alinette Tremblay et de feu monsieur Alphonse Guay. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères: Mario (Francine Faucher), feu Danielle et Harold (Johanne Gough); son neveu Pierre-Olivier (Karine Cloutier); ses petites-nièces: Eva et Laura; ses oncles et tantes, en particulier: Jean-Roch Tremblay, Clairette Laliberté, Théo Tremblay (Lise Brassard) et Lily Tremblay; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et compagnons de travail. Sincères remerciements au personnel du Centre régional intégré de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).La famille vous accueillera auà compter de 14h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Nicolas au printemps.