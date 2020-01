LAPLANTE, Denise Marcoux



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 2 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Marcoux, épouse de feu M. Oram Laplante. Autrefois de Saint-Elzéar. La famille vous accueillera à lale vendredi 10 janvier 2020 de 19h à 21h. Le samedi 11 janvier 2020 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Alain Vallée), Carmen (Gilles Rhéaume), Julie (Jos Lachance), Lambert (Andrée Roberge), Francine (Roch Roy); ainsi que ses 11 petits- enfants et 10 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Raymond (Claire-Hélène Cliche), feu Thérèse (feu Rock Blais), feu Murielle (feu Henri Nadeau), Clément (Denise Savoie), Léonard (Céline Audet), Dominique (Lucille Turcotte) et Oliva (Denise Boulet); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Clément (Laurette Berthiaume), Rose-Hélène (feu Elphège Lehoux), Marielle (Gérard Berthiaume). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, ainsi que le Dr Yvan Mathieu pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: À la fondation Le Crépuscule: https://www.lecrepuscule.ca