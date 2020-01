CHOUINARD HARTON, Geneviève



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 30 décembre 2019, est décédée à l'âge de 90 ans et 8 mois, madame Geneviève Chouinard, épouse de feu monsieur Lucien Harton. Fille de feu madame Angélina Vaillancourt et de feu monsieur Arthur Chouinard, elle demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Serge Caron ainsi que ses enfants et ses petits-enfants) et Jasmin Harton (Linda Dubé), ses petits-enfants : Louanne (Charles Miquelon), Audrey (Jean-Philippe Poirier) et Émilie Laurendeau (Daniel Chénard), Marie-Michèle (Guillaume Boucher Boily) et Anthony Harton (Sarah Châteauvert) et la mère de ces deux derniers Pauline Chamard; ses arrière-petits-enfants : Mathis, Léa, Noah, Gabriel et Florence. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Roger (feu Jeannine Hudon), feu Lucille (feu Robert Fortin), feu Thérèse (feu Paul-Émile Gagnon) et feu Jeanne d'Arc Chouinard (feu Raynald Pelletier); de la famille Harton : feu Roland (feu Éva Bouchard), feu Alice (feu Jean-Émile Ouellet), feu Alvine (feu Joseph-Élisé Pelletier), feu Gérard (feu Marie-Anna Morneau), feu Joseph (feu Marie-Luce Ménard), feu Marie-Marthe (feu Louis Bouchard), feu Virginie, feu Catherine (feu Magella Caron), feu Marie-Jeanne (feu Xavier Morin), feu Anita et feu Rose-Alma (feu Adrien Daigle). Sont aussi affectés par son départ, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). La famille remercie très sincèrement Dre Josée Rousseau, Dr Jacques Rivest, ainsi que toute l'équipe du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon et à l'église. Les membres de sa famille vous accueilleront le vendredi 10 janvier, de 19h à 21h30, à la résidence funéraireainsi qu'en l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies,à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.