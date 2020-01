DEBLOIS, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 27 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gaston Deblois époux de dame Huguette Lafleur. Né à Montmorency, le 6 janvier 1931, il était le fils de feu dame Yvonne Lachance et de feu monsieur Napoléon Deblois. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Huguette, monsieur Deblois laisse dans le deuil ses enfants : Carole, Carlo, Sandra, Gaétan; ses petits-enfants : Eric, Jason (Éloise Péloquin), Carl (Julie Gagnon); ses arrière-petits-enfants : Victor, Charles-Étienne, Alice; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Nicole (Gilles Pelletier), Robert; de la famille Lafleur : Yolande (feu Roger Doucet), Réjeanne (feu Guy Samson), Roland (Véronique Couturier), Denise (feu Italo Dassié), Nelson (Nicole Ferland), Liette (Serge Roger), Claude (Claudette Racine), France, Micheline (Therry Love), feu Paul-André, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du soutien à domicile du CLSC Orléans et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués et leur humanité. Les Funérailles sont sous la direction de :